Планувала навчати дітей за російською програмою: викрито колаборантку

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 54-річній мешканці с. Кам’янка Куп’янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

До повномасштабного вторгнення рф на територію України жінка працювала на посаді директора однієї з гімназій району. За даними слідства, під час окупації Куп’янщини освітянка погодилась на співпрацю з представниками країни-агресора, які у липні минулого року призначили її на посаду «в. о. директора» цієї ж гімназії.

Підозрювана проводила з працівниками навчального закладу щотижневі наради, присвячені впровадженню стандартів освіти рф. Навчання мало проводитися виключно російською мовою та з використанням підручників держави-агресора.

«Директорка» підписувала і видавала накази про призначення на посади виконуючих обов’язки вчителів та інших працівників, готувала списки учнів 1-9 класів, складала табелі обліку робочого часу і навіть особисто виплачувала заробітну плату працівникам у російських рублях.

Крім того, колаборантка повідомила вчителям початкових класів та української мови про необхідність проходження курсів підвищення кваліфікації в м. курськ рф, щоб отримати відповідні знання методики та стандартів освіти держави-агресорки, за якими вони мали продовжити викладати у гімназії.

Також освітянка отримала від окупаційної адміністрації підручники з 2022 року випуску видавництва «Просвещение» м. москва з навчальних предметів «Русский язык», «История россии», «Обществознание», «Литературное чтение», а також інші підручники, виготовлені на території рф.

За клопотанням прокурорів підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости