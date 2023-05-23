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На Харківщині правоохоронці ексгумували тіло мирного мешканця

На Харківщині правоохоронці ексгумували тіло мирного мешканця

Правоохоронці ексгумували тіло мирного мешканця, який загинув торік від обстрілу з боку зс рф

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22 вересня 2022 року під час ворожого обстрілу загинув 24-річний місцевий мешканець. Коли розпочався обстріл, чоловік перебував поблизу приватного домоволодіння. Від отриманих травм він помер на місці.

23 травня прокурор спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області ексгумували труп чоловіка.

Наразі тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Агентство Телевидения Новости

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