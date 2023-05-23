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Будував кар’єру «полицейского» під час окупації Куп’янська : заарештовано колаборанта

Будував кар’єру «полицейского» під час окупації Куп’янська : заарештовано колаборанта

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 56-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). 

За даними слідства, під час окупації м. Куп‘янськ місцевий мешканець з власної ініціативи працевлаштувався до так званого «Управления внутренних ВГА Харьковской области». Чоловіка призначили на посаду «полицейского взвода патрульной службы», про що був виданий відповідний «наказ». 

Торік, з липня по вересень, колаборант брав участь у забезпеченні пропускного режиму мешканців м. Куп’янськ до будівлі псевдоправоохоронного органу. 

Правоохоронці викрили псевдополіціянта. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під ватою без права внесення застави. 

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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