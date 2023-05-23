Меморіальні дошки загиблим випускникам шкіл буде встановлено у Харкові

На засіданні топонімічної комісії Харківської міської ради сьогодні, 23 травня, у День героїв, розглянуть питання про вшанування пам’яті загиблих випускників шкіл міста.Як повідомили у комісії, під час збройної агресії рф проти України загинули 187 випускників зі 111 шкіл міста Харкова. Дванадцять з них нагороджені орденом «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, шість – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а випускник 2002 року школи №111 Станіслав Партала отримав звання «Герой України».

Для увічнення їхнього подвигу планується встановити 23 меморіальні дошки на фасадах шкіл.

«З перших днів повномасштабного вторгнення тисячі харків’ян стали на захист рідного краю та ціною власного життя продовжують відстоювати єдність та незалежність нашої держави», – зазначили в комісії.

Агентство Телевидения Новости