«Харківводоканал» отримав генератори від Японії

КП «Харківводоканал» отримало чотири нові генератори, які дозволять забезпечувати харків’ян послугами навіть за відсутності електроенергії.Нове обладнання допоможе мінімізувати ризики від можливих відключень електроенергії на об’єктах підприємства.

«Завдяки перемиканню механізмів та обладнання на автономну роботу ми зможемо безперешкодно подавати воду та відводити стоки до відновлення подачі електроенергії, а також під час аварійних чи довгострокових ремонтних відключень. Два генератори вже встановлені та функціонують на насосних станціях комплексу з перекачування та очищення стічних вод. Для двох інших готуємо майданчик для встановлення», – повідомили у «Харківводоканалі».

Допомогу підприємству надав уряд Японії за підтримки Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Агентство Телевидения Новости