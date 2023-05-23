Терехов взяв участь у засіданні бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН

Засідання бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН відбулося сьогодні, 23 травня, в онлайн-форматі.

Під час обговорення організаційних питань майбутнього Форуму мерів Харківський міський голова Ігор Терехов виступив проти запрошення до участі в ньому міст з росії та Білорусі.

«Я уважно проаналізував список міст та країн, які представляють мери. І хочу зазначити, що моя участь поруч із представниками від росії – неможлива. Враховуючи повномасштабну війну росії проти України, а також те, що саме з міст країни-окупанта обстрілюються українські міста, внаслідок чого практично щодня гинуть мирні цивільні люди, гинуть діти, я виступаю проти участі росіян. росія напала на суверенну державу, захопила наші території, вбиває наших громадян, а Білорусь її підтримує. Якщо європейські цінності для всіх нас однаково важливі, ми маємо виключити можливість участі у форумі цих двох країн», – зазначив Ігор Терехов.

За словами спікерів, вже найближчим часом це питання обговорюватиметься у виконавчому комітеті форуму – органі, здатному вплинути на його вирішення.

Перед цим позиція Харкова була зафіксована та узгоджена Секретаріатом форуму.

Зазначимо, що Ігор Терехов – єдиний серед міських голів з України, хто був обраний на посаду віце-президента першого бюро Форуму мерів ЄЕК ООН.

Агентство Телевидения Новости