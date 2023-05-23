Харків’яни знов зробили звалище на вулиці Петросова

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» повторно ліквідувало несанкціоноване звалище на вул. Петросова, 62.Як повідомили на підприємстві, будівельні відходи та інший мотлох були викинуті в тому ж місці, що й наприкінці квітня. За зверненням місцевих мешканців звалище було прибране.

«Вкотре хочу нагадати про адміністративну відповідальність за незаконне викидання сміття та штрафні санкції, які стосуються не лише підприємців, а й звичайних громадян. Ми вдячні жителям та громадським активістам, які допомагають нам підтримувати вулиці та двори у належному санітарному стані. Харків’яни можуть інформувати про такі звалища не лише нас, а й повідомляти в поліцію про подібні випадки у момент їх скоєння», – зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

Агентство Телевидения Новости