У Харкові бригади КВПВ наводять лад на Салтівці

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» за останні три місяці вивезло понад 7,7 тис. куб. м сміття з проспектів Тракторобудівників, Ювілейного, Салтівського шосе та вулиці Познанської.

Як повідомили на підприємстві, це на 10-15% більше, ніж на інших маршрутах. Вивезення побутових відходів з цих вулиць не припинялося з початку повномасштабного вторгнення.Напередодні цей маршрут обслуговував екіпаж сміттєвозу у складі водія Юрія Носенка та вантажника Василя Яківця. Комунальники зазначили, що одночасно з поверненням додому великої кількості місцевих жителів ускладнився проїзд до контейнерів через неправильне паркування автотранспорту. Працівники підприємства просять громадян залишати свої автомобілі у призначених для цього місцях та не заважати проїзду спецтранспорту КВПВ.

Агентство Телевидения Новости