На Луганщині ворог здійснив 3 спроби прорвати оборону прикордонників і втратив 4 орків

Учора на Луганщині один з підрозділів Держприкордонслужби тричі вступав у бій з окупантами. Ворог двічі пробував прорвати рубіж оборони вдень та один раз вночі.

Завдяки аеророзвідці та тепловізорам прикордонники своєчасно викривали малі піхотні групи, якими рашисти намагалися штурмувати. З виходом у зону прямої видимості противник одразу попадав під вогонь бійців Держприкордонслужби. У результаті стрілецьких боїв ворог відійшов. Ліквідовано, орієнтовно, чотирьох російських штурмовиків. Втрати загарбників дорозвідуються.

Агентство Телевидения Новости