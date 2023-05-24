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На Луганщині ворог здійснив 3 спроби прорвати оборону прикордонників і втратив 4 орків
Учора на Луганщині один з підрозділів Держприкордонслужби тричі вступав у бій з окупантами. Ворог двічі пробував прорвати рубіж оборони вдень та один раз вночі.
Завдяки аеророзвідці та тепловізорам прикордонники своєчасно викривали малі піхотні групи, якими рашисти намагалися штурмувати. З виходом у зону прямої видимості противник одразу попадав під вогонь бійців Держприкордонслужби. У результаті стрілецьких боїв ворог відійшов. Ліквідовано, орієнтовно, чотирьох російських штурмовиків. Втрати загарбників дорозвідуються.