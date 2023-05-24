ДПСУ викрили 2 хабародавців на кордоні з Польщею

Учора ввечері до сусідньої країни слідував 41-річний чоловік, який для проходження контролю надав паспорт громадянина США.

Однак під час перевірки прикордонники встановили, що «іноземець» є громадянином України. Викриття чоловіка не зупинило та отримавши відмову у перетині кордону він спробував «розв’язати питання» підкупом. Аби уникнути відповідальності та безперешкодно перетнути кордон, псевдоіноземець надав хабар у розмірі 1 000 доларів США, на що отримав категоричну відмову.

Чоловіка через кордон не пропустили та притягнули до адмінвідповідальності за ч. 1 ст. 204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Правову оцінку його діям надасть суд.

В іншому випадку 32-річний уродженець Запорізької області під час перетину кордону стверджував, що здійснює супровід інваліда. Однак належних документів, які підтверджують інвалідність його дружини, чоловік для перевірки не надав. Щоб домогтись свого та виїхати за кордон, громадянин запропонував хабар у сумі 500 доларів США, на що отримав відмову.

За цими фактами прикордонники поінформували співробітників Нацполіції. Відповідальність за дані правопорушення передбачена ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Хабародавців передали правоохоронцям.

Агентство Телевидения Новости