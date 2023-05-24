Відтепер водійське посвідчення можна замінити у Дії

У Мінцифрі повідомили, що за кілька кліків можна подати заяву про заміну посвідчення водія в застосунку Дія.

Потім забрати готове водійське можна в сервісному центрі МВС. Або ж взагалі відмовитися від пластикового документа й отримати електронне посвідчення водія.

Послугою можуть скористатися водії, які:

– втратили або пошкодили водійське;

– змінили прізвище;

– бажають обміняти пластик на цифрове водійське;

– отримали тимчасове посвідчення водія-новачка, що діє 2 роки, і хочуть замінити його на постійне.

Щоб подати заяву про обмін або відновлення посвідчення водія в Дії:

– перейдіть до меню Послуги та натисніть Заміна посвідчення водія або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть Замінити посвідчення;

– виберіть причину заміни документа;

– підтвердьте або вкажіть місце реєстрації проживання;

– виберіть тип посвідчення – цифрове чи цифрове+пластик;

– виберіть сервісний центр, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;

– підтвердьте або вкажіть ваші контактні дані;

– підпишіть заяву.

Після цього протягом 10 хвилин маєте оплатити послугу, інакше заява анулюється. І все – очікуйте запрошення до вибраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або ж просто зачекайте, коли Дія надішле push-сповіщення про готовність електронного посвідчення водія.

Нагадаємо, Україна стала першою країною у світі, де можна не отримувати пластикове водійське посвідчення, а використовувати лише документ у Дії. Це означає, що ви можете оформити документ у форматі діджитал first, тобто е-посвідчення, а пластикову картку – за бажанням.

Сервіс реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС та за підтримки ДП «Інфотех».

Джерело: ХОВА

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