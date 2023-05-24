Зміцнення України та посилення нашої оборони зараз найголовніше – звернення Президента Зеленського

” Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні був на Донеччині, на наших передових позиціях – у районі Вугледара й Марʼїнки. Мав честь привітати наших морпіхів з їхнім професійним святом, Днем морської піхоти України.

Вручив державні нагороди воїнам і стрічки «За мужність та відвагу» найкращим підрозділам, які захищають саме цю частину фронту. Впевнений, ви пам’ятаєте ці підрозділи – часто у вечірніх зверненнях саме їм дякую за надзвичайні результати, які вони дають Україні в боях. Сьогодні нагородив їх особисто. Це 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, 406-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-й окремий розвідувальний батальйон. Дуже потужні підрозділи, і я вдячний кожному з вас, воїни!

І дякую за шеврони, це справді дуже почесно!

Сьогодні саме на передовій було правильним оголосити про створення в Україні корпусу морської піхоти. До наявних наших підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти – і ми забезпечимо їх сучасною зброєю й технікою.

Власне, ця поїздка на передову стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей і переговорів із партнерами, які відбулися цими днями та в попередні тижні.

Усі маємо це розуміти: головне завдання нашої держави й сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні можливостей наших воїнів і нашої держави загалом. Кожен закордонний візит і майже кожні переговори дають Україні змогу стати сильнішою.

Звичайно, хочу подякувати й нашій 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Цей підрозділ, б’ючись зараз, часто заслуговує на вдячність завдяки своїй силі та ефективності. І цілком справедливо згадати їх зараз теж. Дякую вам, вітаю вас із вашим днем!

Воїни зі 137-го окремого батальйону морської піхоти – дякую сьогодні вам персонально – кожному бійцю! – за дуже хороші результати, яких досягаєте на передовій. Молодці! І вітаю вас зі святом!

Вітаю всіх, хто здобуває шану до звання українського морпіха!

Сьогодні маю честь подякувати також іншим підрозділам наших сил оборони, які б’ються саме на найжорстокіших напрямках…

55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» – незмінно молодці, незмінно дієві. Дякую вам, воїни!

59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка – як і завжди, найсильніші! Дякую вам!

74-й окремий розвідувальний батальйон – дякую вам, воїни!

5-та окрема Слобожанська бригада нашої Національної гвардії, яка воює на Луганщині разом з іншими підрозділами сил оборони та саме так, як потрібно, захищає позиції, саме так, як потрібно, знищує російських окупантів… Дякую вам, наші воїни!

Дякую всім, хто додає Україні сили! Сила нашої держави зараз, сила нашої оборони зараз – це основа сили міжнародного порядку, що заснований на правилах.

Разом переможемо!”

Агентство Телевидения Новости