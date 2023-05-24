Спілки волонтерів Харкова надала харківським рятувальникам речову допомогу

Харківські рятувальники отримали багато необхідних речей від Спілки волонтерів Харкова.

23 травня волонтери Благодійного фонду “Спілка волонтерів Харкова” передали харківським рятувальникам велику кількість необхідного у повсякденній бойовій роботі пожежно-технічного спорядження.

Завдяки наполегливій і цілеспрямованій праці волонтерів матеріальна база Харківського гарнізону ДСНС поповнилась новими пожежними касками, панорамними масками для засобів захисту органів дихання та чохлами до них, ложементом для цих апаратів, а також бойовим одягом і пожежними рукавами.

Все це майно вкрай необхідне для забезпечення вирішення оперативних задач під час бойової роботи і рятування життя цивільного населення від наслідків агресії російських окупантів.

Джерело: ДСНС

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