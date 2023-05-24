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У Харкові сталася ДТП за участю декількох автівок

У Харкові сталася ДТП за участю декількох автівок

23 травня о 15:37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю декількох легкових автомобілів та пасажирського автобусу, що трапилась на проспекті Гагаріна міста Харкова.

До місця пригоди виїхали співробітники ДСНС на аварійно-рятувальному автомобілі. На місці події рятувальникам довелось застосувати спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, аби деблокували двох постраждалих жінок з автомобіля.

Після чого ДСНСники допомогли медикам доправити постраждалих до автомобіля екстреної медичної допомоги. Деталі події з’ясовують правоохоронці.

Джерело: ДСНС

Агентство Телевидения Новости

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