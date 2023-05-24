ДСНС ліквідували 6 пожеж

Протягом доби з 23 по 24 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 18 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, з них 4 спричинені обстрілами з боку окупантів;

5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

8 – для надання допомоги населенню;

4 – інші виїзди.

Чотири рази рятувальники гасили пожежі, спричинені обстрілами з боку російських окупантів у Куп’янському та Харківському районах області. В с. Липці внаслідок обстрілу на території приватного домоволодіння горів гараж на площі 15 кв.м. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.В с. Плоске Великобурлуцької ТГ, ворог поцілив у учбовий заклад, адміністративну будівлю та будинок культури. Загальна площа пожежі склала понад 1200 кв.м. Всі загоряння ліквідовані силами 12-ї ДПРЧ у мінімальні терміни, постраждалих немає.

О 12:50 рятувальники 44-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження паркану, приватних житлових будинків, господарчих споруд та два легкових автомобілі. Жертв і постраждалих немає.

Джерело: ДСНС

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