ДСНС знешкодили 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів

За минулу добу 23 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 9,93 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 6700 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 15,57 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 166 саперів та 66 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2547,5 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1694,6 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 61 тис. 536 ВНП.

Джерело: ДСНС

Агентство Телевидения Новости