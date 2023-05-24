На Харківщині зникло немовля: до пошуків залучено майже 100 осіб

Тривають пошуки зниклої 2-річної дитини на Харківщині

Станом на 09:00 23 травня тривають пошукові роботи у с. Скрипаї Слобожанської громади на Харківщині, де напередодні зникла дворічна дитина (2020 року народження).

За попередніми даними місцевих мешканців вона могла потрапити у навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки.

До пошуків наразі долучились 33 рятувальники ДСНС з 5 одиницями техніки та квадрокоптером, а також співробітники Національної поліції, волонтери та кінологи. Загалом залучено близько 100 осіб.

Джерело: ДСНС

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