Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:42
Просмотров: 94

На Харківщині зникло немовля: до пошуків залучено майже 100 осіб

На Харківщині зникло немовля: до пошуків залучено майже 100 осіб

Тривають пошуки зниклої 2-річної дитини на Харківщині

Станом на 09:00 23 травня тривають пошукові роботи у с. Скрипаї Слобожанської громади на Харківщині, де напередодні зникла дворічна дитина (2020 року народження).

За попередніми даними місцевих мешканців вона могла потрапити у навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки.

До пошуків наразі долучились 33 рятувальники ДСНС з 5 одиницями техніки та квадрокоптером, а також співробітники Національної поліції, волонтери та кінологи. Загалом залучено близько 100 осіб.

Джерело: ДСНС

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 