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На Харківщині чоловік залишився без пальців через вибухонебезпечний предмет
24 травня у с. Олександрівка Куньєвської громади стався черговий нещасний випадок від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету.
За попередніми даними 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний, та взяв його в руки.
Вибух стався негайно. Внаслідок вибуху чоловік залишився без пальців на правій руці. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.
Джерело: ДСНС