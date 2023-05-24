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На Харківщині чоловік залишився без пальців через вибухонебезпечний предмет

На Харківщині чоловік залишився без пальців через вибухонебезпечний предмет

24 травня у с. Олександрівка Куньєвської громади стався черговий нещасний випадок від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету.

За попередніми даними 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний, та взяв його в руки.

Вибух стався негайно. Внаслідок вибуху чоловік залишився без пальців на правій руці. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.

Джерело: ДСНС

Агентство Телевидения Новости

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