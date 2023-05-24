ДПСУ затримали розшукуваного злочинця із Сум

Під час паспортного контролю відносно 62-річного мешканця міста Суми спрацювала база даних щодо розшуку правоохоронними органами. У ході проведення попереднього розбору встановлено, що даний громадянин розшукується Нацполіцією України у рамках кримінальних проваджень за низкою кримінальних статей, які пов’язані з погрозою вбивством, розбоєм, бандитизмом та жорстоким поводженням із тваринами.

Наразі прикордонники поінформували ініціатора доручення та передали розшукуваного компетентним органам.

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