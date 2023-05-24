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На кордоні з Угорщиною втікачі кинули 4000 пачок контрабандного курива

На кордоні з Угорщиною втікачі кинули 4000 пачок контрабандного курива

Реалізуючи інформацію оперативники загону виявили рух двох осіб у напрямку держрубежу на ділянці відділення «Саловка».

Прикордонники розпочали переслідування невідомих. Помітивши правоохоронців, ті покидали свої пакунки та вдалися до втечі у напрямку села Есень Ужгородського району.

У залишених правопорушниками пакунках налічили 4000 пачок контрабандного курива без марок акцизного збору України. Їх доставили у прикордонний підрозділ.

Наразі тривають заходи із встановлення причетних до правопорушення осіб.

Агентство Телевидения Новости

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