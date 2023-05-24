СБУ викрила «головну фінансистку» при окупантах на Харківщині

Служба безпеки викрила ще одну пособницю ворога у звільнених районах Харківської області. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисницею виявились 52-річна жителька м. Куп’янськ, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.

Під час захоплення частини регіону вона приєдналась до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Жінка добровільно погодилась на посаду «исполняющей обязанности начальника Управления финансов ВГА Харьковской области».

На цій «посаді» колаборантка брала участь у складанні та виконанні бюджету «Временной гражданской администрации Харьковской области».

Під керівництвом загарбників вона слідкувала за бюджетом окупованої частини області. Зловмисниця планувала заробітну плату по установам, підприємствам та організаціям державної та комунальної форми власності у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Харківської області.

Наразі зловмисниці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття колаборантки проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости