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У Харкові чоловіка вивезли на територію Журавлівського гідропарку та жорстоко побили

У Харкові чоловіка вивезли на територію Журавлівського гідропарку та жорстоко побили

Побили та примусово вивезли на територію Журавлівського гідропарку: слідчі повідомили про підозру двом чоловікам.

До поліції звернувся 53-річний харків’янин, який хотів придбати у нових знайомих колеса для власного автомобіля.Заявник разом з продавцями поїхали за товаром його автівці. Під час руху між ними виникла сварка.Водій повернувся до гаражного кооперативу. На місці конфлікт переріс у бійку. Зловмисники побили потерпілого. Потім силою заштовхали на заднє сидіння його ж авто та поїхали на територію Журавлівського гідропарку.

Там зловмисники продовжили бити потерпілого, зв’язали йому руки та знову заштовхали на заднє сидіння авто. Намагалися виїхати з території Журавлівського водосховища, але через дощ автомобіль застряг.

Зловмисники розв’язали руки потерпілому та заставили його штовхати. Скориставшись можливістю, потерпілий втік та звернувся до поліції.

Агентство Телевидения Новости

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