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Пошуки 2-річної дитини на Харківщині набирають обертів

Пошуки 2-річної дитини на Харківщині набирають обертів

Пошуки дворічної Віолетти Мужечук тривають.    Вже майже добу понад 300 поліцейських, 70 волонтерів та 50 працівників ДСНС шукають дитину.

   Повідомлення про зникнення дівчинки в селі Скрипаї Чугуївського району надійшло до поліції ввечері 23 травня.   Правоохоронці прочесали весь ліс неподалік будинку зниклої дитини, місцевість, водоймище. До пошуку підключені волонтери пошуково-рятувального загону «Мілена», кінологи, водолази.   Працівники поліції проводять опитування та подворовий обхід мешканців села. Поліцейські перевіряють всі будівлі, подвір’я, покинуті дома, колодязі тощо.

    Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про Віолетту Мужечук, просимо повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом.

Агентство Телевидения Новости

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