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У Харкові через ДТП постраждали 2 дітей та жінка

У Харкові через ДТП постраждали 2 дітей та жінка

Харківські поліцейські встановлюють обставини аварії, в якій травми отримали двоє дітей і жінка     23 травня близько 14:10 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиці Танкопія та проспекту Петра Григоренка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «Hyundai Tucson» та «Chery Amulet».   В результаті зіткнення постраждали 3 пасажирів з автівки «Chery Amulet». 30-річну жінку, 11-річну дівчину та 9-річного хлопця доставили до медичного закладу. Стан їх здоров’я задовільний. Водії від госпіталізації відмовилися.   За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція.   Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости

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