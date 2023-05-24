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На Харківщині невідомий застрелив собаку

На Харківщині невідомий застрелив собаку

На Харківщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною Мешканка села Соколове Чугуївського району звернулась до поліції з повідомленням про те, що невстановлена особа застрелила собаку.Подія сталася 22 травня близько 13:20. Для перевірки інформації на місце події виїхали працівники групи реагування патрульної поліції відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Правоохоронці вилучили тіло тварини та направили на експертизу. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Поліцією вживаються заходи зі встановлення особи, причетної до злочину.

Агентство Телевидения Новости

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