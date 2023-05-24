ДПСУ затримали організаторів незаконного переправлення через кордон

П’ятьох громадян України, які організували незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків, затримала міжвідомча група оперативників Чернівецького прикордонного загону за силової підтримки спеціального мобільного підрозділу ДОЗОР у взаємодії з працівниками ГУНП у Чернівецькій області, за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури.

У рамках кримінального провадження за ст.332 КК України було встановлено, що група мешканців Буковини за 23 тисячі доларів США організувала переправлення 7-х чоловіків призовного віку до Румунії.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Усім фігурантам оголошено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 статті 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Джерело: ДПСУ

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