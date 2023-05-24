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На Харківщині енергетики заживили село Вітрівка

На Харківщині енергетики заживили село Вітрівка

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, в посиленому режимі триває відновлення електропостачання на деокупованих територіях.

Жителі села Вітрівка Ізюмського району внаслідок дій окупантів залишилися без електропостачання в березні минулого року. Роботу енергетиків ускладнювали значні руйнування критичної інфраструктури та висока мінна небезпека. Аби фахівці «Харківобленерго» розпочали роботу, саперам довелося розміновувати ділянку у 5 кілометрів.

«В цьому селі зареєстровано 48 точок обліку. Для їх заживлення ми замінили понад 4 км високовольтного та низьковольтного проводу, виправили або замінили 13 стійок. На виконання всіх робіт нам знадобилося більше тижня», – повідомили в «Харківобленерго».

На території обслуговування Балаклійської РЕМ залишається одне знеструмлене село – Волвенкове. Після розмінування енергетики розпочнуть відновлювальні роботи.

Агентство Телевидения Новости

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