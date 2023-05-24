Намагався незаконно перетнути річку Дунай: Прикордонники затримали мешканця Дніпропетровщини

У телефоні мандрівника містилася світлина з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив через річку. Прикордонникам житель Дніпропетровської області пояснив, що маршрут прокладав особисто, при цьому враховував де найменша ширина та глибина Дунаю. Перетнути державний рубіж він планував вплав на надувній гумовій подушці.

За спробу незаконного перетинання державного кордону особу притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Згідно з ухвалою суду чоловік має сплатити 3,4 тис. грн штрафу.

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