У Харкові було усунено 7 аварій на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» 23 травня ліквідували сім аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів.Зокрема, у Київському районі ремонтники усунули аварії на вулицях Жилярді (діаметр водоводу – 300 мм) та Зоряній (500 мм).

«У першому випадку через серйозні пошкодження на магістралі водопостачання на час ремонту призупинили. А ось на вулиці Зоряній знайшли можливість працювати без відключення подачі води. Оперативно провели земляні та зварювальні роботи, після чого територію впорядкували. Паралельно на вулиці Проспектній продовжуємо підготовку до заміни ділянки магістралі завдовжки 100 м», – повідомив начальник районної служби Віталій Чупандін.

Агентство Телевидения Новости