Харків’яни продовжують робити звалища деінде

Понад 20 несанкціонованих звалищ ліквідували з початку року працівники комунальних підприємств міста Харкова.

Як повідомив директор КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Олексій Артикуленко, стосовно порушників складено адміністративні протоколи та накладено штрафи від 340 до 1700 грн. Також вони будуть зобов’язані відшкодувати завдану екологічну шкоду. Для встановлення їхніх осіб використовуються дані відео- та фотозйомки, проводяться опитування місцевих жителів.За словами директора КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» Юрія Суярка, щомісяця комунальні підприємства витрачають на ліквідацію стихійних звалищ близько 300 тис. грн. Зокрема, сьогодні, 24 травня, одне з таких звалищ повторно прибрали на вул. Михайла Водяного, 78 в Індустріальному районі. Цього разу комунальникам вдалося зафіксувати номерні знаки автомобіля порушника, завдяки чому його буде знайдено та покарано.Керівники комунальних підприємств вкотре звернулися до харків’ян із проханням повідомляти про випадки незаконного викидання сміття. Свої скарги на недобросовісних підприємців та мешканців можна направляти до районних адміністрацій, правоохоронних органів, у службу «1562», а також через сайти та сторінки у соціальних мережах КП «КВПВ» та КП «МКПВ». Бажано до скарги докласти не лише фото самого звалища, а й порушників.

Агентство Телевидения Новости