У Харкові чоловік обікрав салон краси

Слідчі повідомили харків’янину про підозру у скоєнні крадіжок з салону краси. 27 лютого до ХРУП №1 з заявою звернулись представники салону краси, розташованого в Київському районі. Вони повідомили, що в нічний час доби під час дії комендантського часу невідомий пошкодив раму металопластикового вікна, проник до адміністративного приміщення та скоїв крадіжку грошей у розмірі 18 400 гривень. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Завдяки злагодженим та професійним діям оперативників Харківського РУП № 1 та Управління карного розшуку зловмисника встановили та затримали. Ним виявився 41-річний неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів житель Харкова. Слідчі встановили причетність чоловіка до скоєння ще 3 фактів крадіжок комп’ютерної техніки та грошей з офісних приміщень. Загальна сума збитків встановлюється. 23 травня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости