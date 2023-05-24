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У Харкові чоловік обікрав салон краси

У Харкові чоловік обікрав салон краси

Слідчі повідомили харків’янину про підозру у скоєнні крадіжок з салону краси.     27 лютого до ХРУП №1 з заявою звернулись представники салону краси, розташованого в Київському районі. Вони повідомили, що в нічний час доби під час дії комендантського часу невідомий пошкодив раму металопластикового вікна, проник до адміністративного приміщення та скоїв крадіжку грошей у розмірі 18 400 гривень.   За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.   Завдяки злагодженим та професійним діям оперативників Харківського РУП № 1 та Управління карного розшуку зловмисника встановили та затримали. Ним виявився 41-річний неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів житель Харкова.   Слідчі встановили причетність чоловіка до скоєння ще 3 фактів крадіжок комп’ютерної техніки та грошей з офісних приміщень. Загальна сума збитків встановлюється.    23 травня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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