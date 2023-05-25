Відкритий чемпіонат зі спортивних танців відбудеться у Харкові

Відкритий чемпіонат міста-героя Харкова зі спортивних танців пройде 27 травня у ТРЦ «Нікольський».Як повідомили в Управлінні менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, це вже одинадцятий традиційний відкритий турнір. У ньому візьмуть участь танцюристи різного віку – від 3-5 років до майстрів спорту.

Початок – о 12:00, місце проведення – мінус 3-й поверх ТРЦ.

Захід пройде під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Агентство Телевидения Новости