У Харкові буде встановлена низка меморіальних дощок

Чергове засідання міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища пройшло 23 травня у змішаному форматі.

Його провів перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак.

Члени комісії розглянули питання та рекомендували встановлення 23 меморіальних дощок загиблим випускникам шкіл міста – учасникам бойових дій проти російського агресора.

Також, відповідно до звернення трудового колективу, рекомендовано встановлення меморіальної дошки колишньому головному лікарю Міської багатопрофільної лікарні №18 Борису Менкусу за адресою: вул. Краснодарська, 104.

Крім того, меморіальною дошкою планується увічнити пам’ять почесного ректора Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Леоніда Шутенка.

Відповідно до звернення Департаменту інфраструктури, розглянуті питання перейменування 10 зупинок, найменування 12 зупинок міського пасажирського транспорту та введення 99 нових зупинок, щоб упорядкувати рух транспорту та покращити якість обслуговування пасажирів.

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