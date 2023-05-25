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За тиждень на грип та ГРВІ захворіло 917 осіб у Харкові
У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 15 по 21 травня захворіли 917 осіб, з них 49% – діти.За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за минулий тиждень було зареєстровано 133 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 12%. Показник захворюваності становить 64,8 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 84% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Госпіталізовано за тиждень 84 особи, з них 14% – діти до 17 років.