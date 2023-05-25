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Фотозвіт з обстрілів Куп’янщини: ДСНС продовжують ліквідувати пожежі

Фотозвіт з обстрілів Куп’янщини: ДСНС продовжують ліквідувати пожежі

Куп’янський район: окупанти знову вдарили по мирним населеним пунктам.

24 травня окупаційні війська рф вкотре обстріляли мирні населені пункти Великобурлуцької та Петропавлівської громад з артилерії та ударних безпілотників. О 08:47 рятувальники 14-ї та 44-ї ДПРЧ виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Вона виникла у складських приміщеннях деревообробного цеху у с.Кучерівка Петропавлівської громади.

Її площа склала 200 кв.м. О 09:30 вогнеборці локалізували вогонь, ліквідували о 10:47.Крім того, рятувальники 12-ї ДРПЧ провели обстеження території с. Плоске Голубівка Великобурлуцької громади, які зазнали ворожих ударів вночі. Зафіксоване знищення господарчих споруд, сільгосптехніки, пошкодження житлових будинків. Постраждалих не виявлено.

Джерело: ДСНС

Агентство Телевидения Новости

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