Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:21
Просмотров: 33

Волала «росія здесь навсегда»: викрито колаборантку

Волала «росія здесь навсегда»: викрито колаборантку

Волала «росія здесь навсегда» і підтримувала агресію рф в Україні: дізнавачі викрили чергову колаборантку На території тимчасово окупованого села Великі Хутори Куп’янського району жінка 1970 року народження закликала до підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора. Під час спілкування з місцевими мешканцями зловмисниця висловлювала підтримку «руському миру», у публічних місцях проголошувала заклики «россия здесь навсегда» та інші проросійські гасла.

Також вона закликала місцевих жителів переоформлювати пенсії відповідно до російського законодавства, щоб отримувати кошти у розмірі 10 000 рублів.

За даним фактом сектором дізнання Куп’янського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.   Дізнавачі за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального проступку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 