Волала «росія здесь навсегда»: викрито колаборантку

Волала «росія здесь навсегда» і підтримувала агресію рф в Україні: дізнавачі викрили чергову колаборантку На території тимчасово окупованого села Великі Хутори Куп’янського району жінка 1970 року народження закликала до підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора. Під час спілкування з місцевими мешканцями зловмисниця висловлювала підтримку «руському миру», у публічних місцях проголошувала заклики «россия здесь навсегда» та інші проросійські гасла.

Також вона закликала місцевих жителів переоформлювати пенсії відповідно до російського законодавства, щоб отримувати кошти у розмірі 10 000 рублів.

За даним фактом сектором дізнання Куп’янського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Дізнавачі за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального проступку.

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