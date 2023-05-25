У Харкові правоохоронці впіймали чоловіка, оголошеного в розшук

Патрульні продовжують виявляти осіб, що перебувають у розшуку.

Патрулюючи територію Індустріального району, патрульні помітили чоловіка, який, побачивши екіпаж, різко змінив напрямок руху. Така нетипова поведінка здивувала охоронців порядку, тому вони звернулись до нього для перевірки.

Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що чоловіка розшукують правоохоронці через причетність до вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.Патрульні передали громадянина слідчим.

Агентство Телевидения Новости