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Працювала в окупаційній адміністрації: жінку судитимуть за колабораціонізм

Працювала в окупаційній адміністрації: жінку судитимуть за колабораціонізм

Працювала в окупаційній адміністрації і відповідала за кадрове забезпечення — жінку судитимуть за колабораціонізм

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації м. Ізюм місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Жінка погодилась на пропозицію окупантів та обійняла посаду «головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

Колаборантка займалась оформленням документів співробітників псевдооргану влади, виконувала розпорядження та доручення очільника окупаційної адміністрації.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з дізнавачами Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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