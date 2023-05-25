Колишня поліцейська виявилась колаборанткою: викрито злодійку

Прокуратура спільно з ДБР продовжують викривати та притягувати до відповідальності зрадників та колаборантів, які під час російського вторгнення пішли на співпрацю із загарбниками.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишньої поліцейської за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Вовчанськ інспектор з ювенальної превенції сектору ювенальної превенції відділу превенції відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області з власної ініціативи перейшла на бік ворога.

Зрадниця вступила до лав псевдоправоохоронного органу та обійняла посаду «и. о. начальника отдела по делам несовершеннолетних».

Згодом вона почала їздити по адресах проживання своїх колег та агітувати їх до співпраці з окупаційною владою. Тим, хто не погоджувався — обіцяла направити до них та їх родин російських військових для проведення «профілактичних бесід».

Крім того, обвинувачена безпосередньо проводила профілактичні бесіди з «проблемними» підлітками та їх батьками. Також виїжджала у складі слідчо-оперативної групи на місце події за участю неповнолітніх, де опитувала свідків та очевидців.

Експравоохороницю судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости