НААН повернуть землю вартістю майже 920 тис. гривень

Постановою Східного апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу заступника керівника Харківської обласної прокуратури, задоволено позов Харківської окружної прокуратури та зобовʼязано приватне підприємство повернути у відання держави 2 земельні ділянки загальною площею 3,5 га, які перебували в постійному користуванні одного з державних підприємств НААН України.

Встановлено, що на підставі розпорядження Харківської районної державної адміністрації (наразі – ХРВА) приватному сільськогосподарському підприємству в оренду передано земельні ділянки загальною вартістю майже 920 тис. грн, розташовані на території території Вільхівської сільської ради.

Однак зазначені земельні ділянки перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук України», належать до особливо цінних земель і не можуть бути передані в комунальну та приватну власність.

Крім того, згідно законодавства, Харківська районна державна адміністрація не мала повноважень щодо вилучення з постійного користування ДП ДГ «Кутузівка» спірних земельних ділянок як особливо цінних земель – такі повноваження мав лише Кабінет Міністрів України.

Прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області звернулись до суду з позовом до Головного управління Держгеокадастру у Харківської області, Харківської районної військової адміністрації Харківської області, приватного сільськогосподарського підприємства, Вільхівської сільської ради про визнання незаконними та скасування розпорядження та наказу, визнання недійсними договорів та зобов’язання повернути земельні ділянки.

Рішенням Господарського суду Харківської області у задоволенні позовних вимог прокурора було відмовлено. На вказане рішення заступником керівника обласної прокуратури було подано апеляційну скаргу, яку задоволено.

Постанова суду набрала законної сили.

Агентство Телевидения Новости