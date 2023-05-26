Воїни бригади “Спартан” про свій бойовий досвід та підготовку до контрнаступу

Десантування з бронеавтомобілів та бронетранспортерів, штурм та зачистка окопів, реагування на прямий та непрямий контакт, попадання в засідку, виявлення диверсійно-розвідувальних груп — все це відпрацьовують бійці бригади “Спартан” на Харківщині.

Один з тих, хто проходить підготовку, старший кулеметник бронеавтомобіля 51-річний Богдан, з позивним «Депутат». Нацгвардієць родом з Києва, строкової служби не проходив, ніколи не тримав зброї в руках, але завжди дотримувався активної громадянської позиції. В перший день війни вивіз сім’ю в безпечне місце і вже на другий день пішов до військкомату. Був мобілізований у березні 2022 року та прослужив 10 місяців у військовій частині Закарпатської області, писав рапорти на виряджання на фронт, наприкінці січня 2023 року доєднався до лав бригади «Спартан».

«Навчання організовано професійно, кваліфіковані інструктори, які з власного бойового досвіду знають те, чому нас тут навчають, як взаємодіяти один з одним, як правильно користуватись навичками та здібностями, які допоможуть у майбутньому чітко та якісно виконувати поставлені завдання. Заняття побудовані таким чином, що ти не встигаєш дуже втомлюватись, але водночас, кожен день занять максимально насичений. Інструктори вимогливі, бо дисципліна на навчаннях, надалі може зберегти тобі життя в бойовій обстановці», – говорить «Депутат».

Боєць «Славутич» до повномасштабного вторгнення працював в логістичній компанії. На службу до бригади «Спартан» був призваний на посаду стрільця у січні цього року. За час служби вже встиг побувати в гарячих точках, брав участь в боях на Бахмутському напрямку.

«Коли призвався, то перші три тижні проходив навчання, після чого був направлений на Бахмут. 20 лютого ми приїхали в Бахмут, а вже 21-го ми стояли на позиціях. Нас було 7 осіб, включно з командиром, який вже мав бойовий досвід до цього. Майже з самого початку командира поранило і ми залишись вшістьох. На позиції ми пробули дві з половиною доби і за цей час зуміли відбити чотири ворожі атаки. Повернулись на КСП, де всі були здивовані нашим діям, що ми зовсім «зелені» хлопці так вправно змогли стримати ворога. В Бахмуті отримав контузію, після чого мене вивели з позицій в березні, потім був на відновленні і зараз повернувся на навчання, щоб далі ще сильніше нищити ворога», – ділиться «Славутич».

Гвардієць «Рудий» харків’янин, прийшов до війська вже з бойовим досвідом, у 2015-2016 роках брав участь у боях в Донецькій області в зоні проведення антитерористичної операції. Вже під час повномасштабного вторгнення брав участь у запеклих боях в Бахмуті. У бригаді «Спартан» обіймає посаду командира відділення і говорить, що нинішня підготовка вкрай необхідна.

«Війну зустрів у Києві, був у відрядженні, сіли на машину та приїхали до рідного Харкова, був у резерві першої черги і відразу прибув у частину. Виконував бойові завдання з відсічі збройної агресії рф на Харківщині, у жовтні отримав своє перше поранення. Незабаром, після лікування у складі зведеного загону поїхав виконувати службово-бойові завдання в Торецьк. 29 грудня ми заїхали в Бахмут, у січні було легке поранення, у лютому отримав небойову травму, після чого відправився на лікування. Як командир відділення, впевнений, що навчання нам потрібні, щоб ми один з одним пройшли бойове злагодження та підвищили власну взаємодію».

Відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ

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