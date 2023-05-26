Діячі культури та туризму обговорили збереження пам’яті про війну у Харкові

Круглий стіл «Місця пам’яті російсько-української війни в Харкові: документація, меморіалізація, відвідування» пройшов сьогодні, 25 травня.Як повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва, у ньому взяли участь представники Харківської міської ради, Державного агентства розвитку туризму України, платформи культури пам’яті «Минуле/Майбутнє/Мистецтво», громадської організації «Музей сучасного мистецтва». Також на заході виступили представники музеїв та закладів культури, наукових кіл, архітектори та реставратори, які займаються питаннями збереження культурної спадщини та розвитку туризму.

Учасники говорили про архітектуру короткотермінових та довготермінових кроків у репрезентації пам’яті російсько-української війни в публічному просторі Харкова, визначення зацікавлених сторін у роботі з пам’яттю про російсько-українську війну та про модель державно-громадського співробітництва з комеморації (комплекс суспільних практик, які демонструють ставлення сучасників до минулого).

Організатори – Державне агентство розвитку туризму України за сприяння Харківської міської ради.

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