Підрозділ аеророзвідки Військова частина 3035 НГУ отримав квадроцикли

Підрозділ аеророзвідки Військова частина 3035 НГУ отримав новий інструмент для виконання завдань у прифронтовій зоні – квадроцикли. Компактність і здатність цих транспортних засобів проходити навіть по важкодоступному рельєфу дозволяють швидко маневрувати та оперативно діяти не лише на відкритих просторах, а й лісових масивах, болотах чи гірських районах.

«Завдяки своїй компактності та високій прохідності, ці транспортні засоби здатні швидко пересуватись в ті райони, де легкові автомобілі могли б стикнутися з перешкодами. Техніка справді потужна і крута, я гадаю, що вона нам точно допоможе бити окупанта і виганяти його з нашої української землі», – розповідає гвардієць Грінч.

Квадроцикли, надані 15-му Слов’янському полку, були спеціально пристосовані до потреб аеророзвідки. Зокрема, вони обладнані передовою навігаційною системою.Гвардійці 15 Слов’янського полку НГУ входять до складу Сил Оборони України. Вони мужньо та професійно нищать російських окупантів на східних теренах з 2014 року.

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