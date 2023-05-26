«Харківводоканал» виготовляє деталі для систем водопостачання: 35 комплектів за зміну

На ливарно-заготівельній дільниці КП «Харківводоканал» за зміну виготовляється 35 ремонтних комплектів.

Як повідомив, 25 травня, начальник цеху з ремонту та технічного обслуговування обладнання Олександр Берзон, власне виробництво різних запчастин та деталей з їх подальшим встановленням дозволяє підтримувати обладнання у справному стані.«Дільниця унікальна і є єдиною серед профільних підприємств в Україні. Продукція, що випускається, дозволяє не тільки якісно відновлювати насосні агрегати, запірну арматуру, водорозбірні колонки та пожежні гідранти, а й суттєво економити ресурси. До того ж деякі вкрай необхідні запчастини та деталі для нашого виробничого обладнання вже давно зняті з серійного виробництва», – зазначив Олександр Берзон.

Також він повідомив, що в планах — механізувати деякі виробничі операції. За його словами, це дозволить збільшити випуск продукції.

Агентство Телевидения Новости