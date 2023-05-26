ДСНС загасили велику пожежу у Чугуївському районі

Чугуївський район: вогнеборці загасили велику пожежу, спричинену потужним ворожим артилерійський ударом по мирному населеному пункту.

25 травня село Мала Вовча Вовчанської громади зазнало потужного артилерійського удару з боку російських окупаційний військ.

О 15:00 до даного населеного пункту вирушили рятувальники 47-ї ДРПЧ з метою з’ясування наслідків ворожої атаки. На момент їх прибуття стало відомо про велику пожежу, причинену потраплянням боєприпасу. Горів приватний житловий будинок та 2 господарчі споруди на загальній площі 300 кв.м. Рятувальники подали в осередки горіння 2 пожежних стволи і вже о 18:30 їх загасили. Завдяки їхній оперативності і професіоналізму вдалось врятувати 2 сусідніх житлових будинки.

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