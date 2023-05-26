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На Харківщині чоловік підірвався на міні

На Харківщині чоловік підірвався на міні

В с. Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 39-річний мешканець. Детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років.

Протягом всього дня тривали пошуки зниклої дитини у с. Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені понад 300 осіб, серед них рятувальники ДСНС, поліцейські, волонтери, кінологи та водолази. На жаль до тепер зниклу дівчинку не знайдено.

Агентство Телевидения Новости

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