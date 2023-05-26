Сегодня 12:54
Просмотров: 54
На Харківщині чоловік підірвався на міні
В с. Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 39-річний мешканець. Детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років.
Протягом всього дня тривали пошуки зниклої дитини у с. Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені понад 300 осіб, серед них рятувальники ДСНС, поліцейські, волонтери, кінологи та водолази. На жаль до тепер зниклу дівчинку не знайдено.