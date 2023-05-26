ДСНС ліквідували 11 пожеж

Протягом доби з 25 по 26 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені обстрілами з боку окупантів;

5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

11 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

О 15:00 село Мала Вовча Вовчанської громади зазнало потужного артилерійського удару з боку російських окупаційний військ. На момент прибуття рятувальників стало відомо про велику пожежу, спричинену потраплянням боєприпасу. Горів приватний житловий будинок та 2 господарчі споруди на загальній площі 300 кв.м. О 18:30 пожежу ліквідували. Завдяки оперативності і професіоналізму рятувальників вдалось врятувати 2 сусідніх житлових будинки.

Протягом доби рятувальники також здійснили 5 виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів.

Харківський район, с. Циркуни, пошкоджень зазнало приватне домоволодіння. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Чугуївський район, м. Вовчанськ, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та гараж. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Куп’янський район, м. Куп’янськ, внаслідок обстрілу пошкоджено дах п’ятиповерхового будинку та вікна. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Постраждалих в жодному випадку не виявлено.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости