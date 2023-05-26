ЗСУ знищили 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 23 ударні дрони «Shahed»

Розпочалася чотириста п’ятдесята сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня, о 22.00, і тривала до 5.00 26 травня.Цього разу противник змістив напрямок удару на схід, атакуючи, зокрема, об’єкти критичної інфраструктури.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів, зокрема, семи із комплексів С-300/С-400 та 31 ударного дрону. Знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 23 ударних дрони «Shahed» та 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, «Орлан-10» і «Мерлін-ВР».

Відзначено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів. Є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч. Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА “Shahed” – усі ці повітряні цілі були знищено. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Сновськ, Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Володимирівка, Басівка, Олександрівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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