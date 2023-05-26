Харківські рятувальники отримали нові пожежні автомобілі від США

Харківські рятувальники отримали обіцяні американськими колегами пожежні автомобілі.

25 травня рятувальники презентували отриману від американських колег пожежну техніку. Передати її вони пообіцяли під час двотижневого турне до США харківських рятувальників Романа Качанова, Сергія Білоуса та Олексія Черноморченка.

Харків’яни зустрічались із представниками благодійних фондів і пожежниками з Індіанаполіса, Чікаго, Нью-Йорка та інших американських міст. Саме тоді, в ході обміну досвідом у сфері пожежогасіння та проведення рятувальних робіт, американські вогнеборці, які були вражені прикладом героїчної бойової роботи українських колег в умовах війни, вирішили допомогти їм, безплатно передавши 2 пожежно-рятувальні машини.Сьогодні у Харкові рятувальники представили дані авто, які щойно прибули в Україну.

Це пожежна автоцистерна та колінчатий автопідйомник. Техніка не нова, проте повністю автоматизована, має цифрове і дистанційне керування агрегатами. Пожежна автоцистерна оснащена потужним насосом, має простору кабіну для розміщення особового складу та розташування обладнання. А головне – може не тільки боротися з вогнем, але й виконувати великий спектр інших рятувальних робіт.

Щодо підіймача, то він також має запас води для цілей пожежогасіння, що досить нетипово для європейських моделей. Процес її розгортання потребує мінімального втручання оператора. Взагалі, відмінною особливістю американських пожежних машин є те, що вони виготовляються на спеціальних шасі (відмінних від звичайних вантажних автомобілів), з багатомісними кабінами, відкритими пультами управління і спеціальними надбудовами. Харківські рятувальники вдячні американським побратимам за цей чудовий подарунок, який значно підсилить успішність та ефективність бойових дій пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Харківській області щодо захисту цивільного населення від наслідків надзвичайних ситуацій.

Агентство Телевидения Новости