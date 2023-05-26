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На Харківщині загинув чоловік, через вибуховий пристрій

На Харківщині загинув чоловік, через вибуховий пристрій

Поліцейські встановлюють обставили загибелі чоловіка в результаті детонації невідомого вибухового пристрою      25 травня до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що в селі Протопопівка внаслідок детонації невстановленого вибухонебезпечного предмета підірвався чоловік, який перевозив вибуховий пристрій на мотоциклі. Від отриманих травм водій загинув.    Поранення отримав 46-річний мешканець села, який проходив повз місця події. Чоловіка доставили до медичного закладу.    Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 

Агентство Телевидения Новости

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